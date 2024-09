A tragédia dos adolescentes detidos e acusados de 'terrorismo' na Venezuela

"Não tínhamos direito a nada", conta o jovem à AFP, estudante do ensino médio. "No primeiro dia, estive com todos os maiores (adultos) que foram presos pelo mesmo caso, e no segundo dia eles nos levaram para outro comando e nos jogaram no chão por um dia para dormirmos algemados".

Maduro foi proclamado presidente reeleito para um terceiro mandato (2025-2031) sem que a autoridade eleitoral publicasse os detalhes da contagem de votos, conforme exigido por lei. A oposição liderada por María Corina Machado denunciou fraude e afirma ter provas da vitória de seu candidato Edmundo González Urrutia com mais de 60% dos votos.

O anúncio do resultado provocou protestos no país que deixaram 27 pessoas mortas e 192 feridas, e foram reprimidos pelas forças da lei e da ordem, que lançaram operações para capturar “terroristas”. Um garoto de 15 anos, Isaías Fuenmayor, foi morto nas manifestações, de acordo com a Human Rights Watch.