Sobreviventes de terremoto no Marrocos seguem atormentados um ano depois

Um ano depois do grande terremoto que atingiu o sul do Marrocos, Kebira Ait Bellaid ainda está lutando para lidar com a perda de sua filha e de seus três netos.

"Este terremoto mudou minha vida para sempre", disse à AFP a mulher de 52 anos, que vive em uma tenda, assim como a maioria dos habitantes de Tiniskt, um povoado situado nas montanhas, a 70km a sudoeste de Marrakesh.

Este povoado com casas de barro foi praticamente arrasado pelo terremoto de 8 de setembro de 2023, que causou a morte de cerca de 3 mil pessoas e danificou por volta de 60 mil habitações no Alto Atlas.