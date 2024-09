Primeiras vacinas contra a mpox chegam à RDC

As primeiras vacinas contra a mpox, doadas pela União Europeia e fabricadas por um laboratório dinamarquês, chegaram nesta quinta-feira (5) à República Democrática do Congo, que receberá um total de 200 mil doses esta semana.

O primeiro lote de 99.100 vacinas chegou por avião à capital congolesa, Kinshasa, constatou um jornalista da AFP no aeroporto. O restante chegará em outro voo no sábado.

"As vacinas chegaram à RDC e estão a caminho dos centros de armazenamento. A campanha de vacinação deve começar no final do mês, segundo o governo congolês", confirmou Laurent Muschel, diretor da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde (HERA), criada durante a pandemia de covid-19.