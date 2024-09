'Paris é uma festa', encerramento dos Jogos Paralímpicos terá música eletrônica

Com um formato de quase três horas, a cerimônia terá início às 20h30 locais (15h30 em Brasília) e incluirá discursos e a passagem simbólica do bastão para Los Angeles, sede da edição de 2028.

Paris passará o bastão a Los Angeles como sede olímpica e paralímpica com uma cerimônia de encerramento com grandes nomes da música eletrônica francesa no Stade de France no domingo (8).

- De Jean-Michel Jarre a Ofenbach -

Ao todo, 24 DJs de diferentes gerações e subgêneros da cena francesa foram anunciados, incluindo Kavinsky (que esteve presente na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos), Pedro Winter (conhecido como Busy P, ex-empresário do Daft Punk) ou os hitmakers Martin Solveig ("All Stars", "Hello"), The Avener ("Fade out Lines"), Cassius, Etienne de Crecy...

A nova geração será representada pelo duo Ofenbach ou pelas melodias tropicais de Polo & Pan, bem como as figuras emergentes do eletro-techno Irene Dresel e do house Chloé Caillet.