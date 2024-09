Pacote explosivo enviado à sociedade rural argentina deixa um ferido leve

Um pacote enviado ao presidente da principal associação de proprietários rurais da Argentina explodiu, provocando "pequenos destroços" e causou ferimentos leves em uma pessoa, informaram as autoridades nesta quinta-feira (5).

A detonação ocorreu em frente ao escritório de Pino, que estava em seu gabinete no bairro de Palermo, centro de Buenos Aires.

A Associação Empresária Argentina (AEA) expressou seu "total repúdio ao atentado" e exigiu que estas ações sejam "condenadas com toda a firmeza".

As investigações estão a cargo da Polícia da Cidade com suas divisões antibomba e terrorismo, e do juiz Daniel Rafecas.

