Ministro Silvio Almeida é acusado por mulheres de assédio sexual

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi acusado nesta quinta-feira (5) de assédio sexual por várias mulheres, por meio da organização Me Too Brasil.

Almeida negou as acusações, que afirmou fazerem parte de uma "campanha" para afetar a sua "imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Me Too Brasil informou ter recebido "denúncias de assédio sexual" contra o ministro, que ocupa o cargo desde o começo do terceiro mandato do presidente Lula. "Elas [as vítimas] foram atendidas por meio dos canais da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", acrescentou, sem dar detalhes.