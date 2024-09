Mbappé não encara Liga das Nações como 'revanche' após fracasso na Euro

"Tudo é uma questão de processos. O que aconteceu, de bom ou não, no ano passado vai me servir este ano", disse Mbappé, que só marcou um gol na Euro 2024, em que a França caiu na semifinal contra a Espanha.

O jogo entre França e Itália não é "uma revanche" para Kylian Mbappé depois de uma Eurocopa apagada individualmente, afirmou o atacante do Real Madrid nesta quinta-feira (5), véspera da estreia dos 'Bleus' na Liga das Nações da Uefa.

O atacante sofreu uma fratura no nariz no primeiro jogo no torneio continental e teve que usar uma máscara protetora pelo resto da campanha.

Sobre a Liga das Nações, Mbappé parece não dar tanta relevância à competição.

"Já ganhamos esse torneio [em 2021], mas no final do jogo não senti que ganhamos um troféu. Voltamos para a França e não senti nada, não provocou um entusiasmo extraordinário", contou.