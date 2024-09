Jovem de 14 anos acusado de massacre em escola nos EUA

Atirador deixa ao menos quatro mortos e nove feridos na Georgia. Este ano, país já teve 384 massacres a tiros e acumula 11.557 mortes em razão da violência armada.Um adolescente de 14 anos foi preso como suspeito de promover um massacre em uma escola no estado da Geórgia, nos EUA nesta quarta-feira (04/09), que deixou ao menos quatro mortos e nove feridos. O incidente ocorreu na Apalachee High School, na cidade de Winder, onde alunos e funcionários viveram horas de enorme tensão. A direção da escola enviou mensagem de texto aos pais dos alunos dizendo que estava colocando as instalações em "lockdown rígido após relatos de tiros disparados". "Nosso oficial de ajuda escolar o confrontou", afirmou o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, se referindo aos agentes da lei que trabalham na proteção das escolas. Segundo Smith, o atirador acabou desistindo e se jogou ao chão, sendo então imobilizado e levado sob custódia. O suspeito, que também era aluno da escola, será indiciado por assassinato e julgado como adulto, informou o Escritório de Investigações da Georgia. Os mortos eram dois alunos e dois professores. O xerife Smith afirmou em entrevista coletiva que a investigação está em andamento e que levará dias para obter as respostas sobre os motivos do crime. Segundo a emissora CNN, o sistema escolar do condado de Barrow possui cerca de 15.340 alunos registrados, dos quais 1.932 estão matriculados na Apalachee High School. Quase 400 massacres em 2024 O presidente dos EUA, Joe Biden, lamentou o incidente. "Estudantes em todo o país aprendem como evitar e se esconder ao invés de ler e escrever. Não podemos continuar a aceitar isso como algo normal", afirmou, se referindo a frequência com que esses incidentes ocorrem no país. Este é apenas o mais recente caso de violência armada nos Estados Unidos, onde um terço dos adultos possui uma arma de fogo e as regras para a compra de armamentos, incluindo fuzis, são bastante relaxadas. Somente este ano, o país já registrou 384 massacres a tiros, que são classificados como incidentes com ao menos quatro vítimas, mortas ou feridas. Ao menos 11.557 pessoas morreram em 2024 em razão da violência armada nos EUA. rc (EFE, AFP)