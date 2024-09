Em tom sarcástico, Putin expressa apoio a Kamala Harris

O presidente americano Joe Biden "recomendou a seus eleitores que apoiem a senhora Harris, então nós também a apoiaremos" quando enfrentar o ex--presidente Donald Trump, disse Putin, com um sorriso, em um fórum econômico em Vladivostok, no extremo leste russo.

As autoridades americanas anunciaram na quarta-feira sanções e processos judiciais contra funcionários do meio de comunicação russo RT, em resposta ao que afirmam que são tentativas de interferir nas eleições de novembro.

Entre as 10 pessoas e duas instituições afetadas pelas sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estão a editora-chefe do RT, Margarita Simonian, e sua adjunta, Elizaveta Brodskaia.

Segundo a Casa Branca, Putin estava "a par" das operações de interferência eleitoral.