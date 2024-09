Dissidência das Farc pede que ordem de prisão de seu líder seja levantada

O processo "não avançou em nada", disse à AFP o número dois e negociador-chefe da organização, Walter Mendoza, durante uma entrevista exclusiva em uma zona rural do departamento de Nariño, sudoeste da Colômbia.

Uma das facções dissidentes da antiga guerrilha das Farc, a Segunda Marquetalia, exigiu durante uma entrevista à AFP o levantamento da ordem de prisão contra seu histórico líder, para desbloquear as negociações de paz com o governo colombiano.

"Estamos totalmente prontos para que este processo avance", disse Mendoza, cercado por homens armados, campos de coca a perder de vista e laboratórios de pasta-base, perto das cidades de Llorente e Zabaleta, redutos do grupo.

O problema é que, por parte do governo, "não fizeram absolutamente nada" sobre o que foi decidido em Caracas, acusa Mendoza, 67 anos, figura histórica das Farc com "quase 46 anos" na selva.

As negociações entre o governo de esquerda do presidente Gustavo Petro e a Segunda Marquetalia começaram no final de junho na vizinha Venezuela, base de retaguarda dos rebeldes.