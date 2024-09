Com ironia, Putin diz apoiar Kamala Harris contra Trump em corrida presidencial dos EUA

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 5, que "apoia" a candidata da democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas de novembro, onde a atual vice-presidente enfrentará o republicano Donald Trump, Em um comentário aparentemente irônico. Citando seu riso "contagiante" como uma razão para preferi-la a Donald Trump, Putin disse: "Joe Biden recomendou aos seus eleitores que apoiassem Harris, por isso iremos apoiá-la também".

O comentário, feito em um fórum econômico na cidade russa de Vladivostok, acontece um dia depois de Washington acusar novamente Moscou de interferência nas eleições presidenciais.

O líder do Kremlin havia dito no início deste ano, antes de o presidente Joe Biden se retirar da corrida - também com aparente ironia - que o preferia a Trump porque Biden era um político "à moda antiga" mais previsível.