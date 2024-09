Wall Street fecha sem tendência definida e sem convicção

A bolsa de Nova York fechou de forma mista nesta quarta-feira (4), com o mercado preocupado com a saúde da economia americana e relutante em tomar posições antes do relatório de emprego que será divulgado na sexta-feira.

Isso também pressionou ainda mais o petróleo, com quedas nas ações das gigantes do setor de energia como ExxonMobil (-1,22%) e Chevron (-1,79%).

Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics, mencionou o Livro Bege do Fed, o relatório de conjuntura do banco central dos EUA, que foi divulgado nesta quarta-feira e que, segundo a analista, "mostra uma economia que está desacelerando, mas longe de uma recessão".

A fabricante de aço US Steel foi a maior perdedora do dia, com uma queda de 17,47%, após o jornal The Washington Post reportar que o presidente Joe Biden estaria prestes a bloquear formalmente sua compra pela japonesa Nippon Steel.

As ações do grupo de mídia do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, TMTG (-6,08%), caíram para o nível mais baixo desde que entrou na bolsa no final de março.

Os investidores temem que Trump venda total ou parcialmente suas ações após o período de seis meses desde o ingresso na bolsa, conforme permitido pela empresa.