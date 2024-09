Tiafoe vai às semifinais do US Open após desistência de Dimitrov

Em um duelo muito acirrado, Tiafoe venceu por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 e 4-1 quando Dimitrov se retirou devido a um aparente problema muscular que sofreu no final do terceiro set.

O tenista americano Frances Tiafoe avançou na noite desta terça-feira (3) para a sua segunda semifinal do Aberto dos Estados Unidos após a desistência por lesão do búlgaro Grigor Dimitrov, na qual enfrentará outro jogador local, Taylor Fritz.

O experiente Dimitrov chegou a ficar com uma desvantagem de 4 a 1, mas conseguiu acalmar a barulhenta quadra de Arthur Ashe com vários golpes impossíveis com os quais entrou no ritmo.

Dimitrov quebrou Tiefoe duas vezes e venceu o set no tiebreak sob o olhar de Roger Federer, convidado especial em Flushing Meadows, nas tribunas.

Nos melhores momentos da partida, o talentoso tenista búlgaro exibiu a força do backhand de uma mão, a técnica tão usada pelo gigante suíço.