Siderúrgica americana US Steel ameaça fechar se sua compra pela Nippon Steel fracassar

A Pensilvânia é um dos estados-chave para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos.

A siderúrgica americana US Steel ameaçou, nesta quarta-feira (4), fechar vários locais de produção caso a sua compra pela rival japonesa Nippon Steel fracasse, uma operação à qual o governo e os candidatos presidenciais dos Estados Unidos se opõem.

Tanto a vice-presidente, Kamala Harris, como o ex-presidente (2017-2021) e candidato republicano Donald Trump, manifestaram a sua oposição à venda durante a sua campanha eleitoral.

A US Steel planeja um evento nesta quarta-feira para mostrar o apoio de sua equipe à venda para a gigante japonesa.

"Queremos que os responsáveis eleitos e outros decisores-chave reconheçam os benefícios do acordo, assim como as consequências inevitáveis caso o pacto falhe", explicou o presidente do grupo americano, David Burritt.