Rede X deixará de usar dados de usuários europeus para treinar sua IA

"Agora é um compromisso permanente" por parte do X, declarou à AFP Graham Doyle, chefe de comunicação da comissão.

A entidade, que atua em nome da União Europeia, declarou ter desistido dos procedimentos judiciais após um "acordo do X para seguir respeitando os termos" deste compromisso firmado em agosto.

Segundo a DPC, a rede social de Elon Musk utilizou os dados pessoais de seus usuários europeus entre 7 de maio e 1º de agosto, um uso "ilegal" que foi denunciado em oito países europeus, indicou uma contagem da associação austríaca Noyb.

O objetivo era utilizar os dados para treinar sua IA chamada Grok.

A autoridade irlandesa de proteção de dados pode atuar em nome da UE visto que a sede europeia do X está localizada na Irlanda, assim como muitos gigantes da tecnologia do Vale do Silício.