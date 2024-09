Premiê britânico qualifica como 'legal e não política' a suspensão de entrega de armas a Israel

"Seguiremos defendendo o direito de Israel de se defender, no entanto, é importante que sejamos um Estado comprometido com o direito internacional", declarou Starmer, interrogado pelo líder da oposição e ex-primeiro ministro, o conservador Rishi Sunak.

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, defendeu no Parlamento, nesta quarta-feira (4), a medida do seu governo de suspender determinadas entregas de armas a Israel como uma "decisão legal, não política", após as críticas recebidas.

O Reino Unido anunciou, na segunda-feira, a suspensão de 30 licenças de exportação de armas a Israel, de um total de 350, alegando que as conclusões de uma revisão jurídica estimam que existe um "risco" do uso das armas para uma violação do direito humanitário internacional no conflito em Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou estar "profundamente decepcionado" por esta decisão, que confirma um endurecimento da posição do novo governo trabalhista em relação ao governo de Benjamin Netanyahu.

Os aliados do Reino Unido "entendem" a medida, assegurou Keir Starmer, destacando que informou a decisão com antecipação aos EUA e a Israel.