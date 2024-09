Polícia frustra ataque com carro-bomba na cidade-sede da COP16 na Colômbia

"Graças à reação oportuna da polícia esta manhã, conseguimos evitar um aparente ato terrorista no bairro El Vallado, na cidade de Cali", disse o prefeito da cidade, Alejandro Éder, em comunicado à imprensa nesta quarta-feira.

A polícia colombiana frustrou, nesta quarta-feira (4), um "atentado terrorista" em Cali, onde encontrou um carro com explosivos, pouco mais de um mês antes da inauguração da COP16 nesta cidade ameaçada pela violência.

Constantes ataques, massacres e tiroteios perpetrados por guerrilheiros do Estado-Maior Central (EMC) ameaçam a terceira maior cidade da Colômbia, com 2,2 milhões de habitantes.

Em meio a sua ofensiva, o EMC ameaçou a cúpula em julho: "A COP16 fracassará mesmo que se militarize a cidade com gringos", alertou ao presidente Gustavo Petro.

Após análise, a polícia determinou no "seu conteúdo alguns elementos de aspecto estranho" e levou o carro para as instalações da instituição.

Mas em agosto, a guerrilha anunciou "a suspensão das operações militares ofensivas" contra a força pública naquela cidade entre 11 de outubro e 6 de novembro.

A Prefeitura espera que cerca de 12 mil pessoas participem da COP16, entre diplomatas, expositores e turistas, além de oito chefes de Estado.

Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, tenta desativar, por meio do diálogo com as guerrilhas e algumas gangues poderosas, o conflito armado de seis décadas que deixou 9,5 milhões de vítimas.