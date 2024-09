Pessoal da Aerolíneas Argentinas diminui em 13% e cresce protesto por aumento salarial

O governo do presidente Javier Milei, anunciou nesta quarta-feira (4), que, no último semestre, reduziu em 13% o quadro de funcionários da companhia Aerolíneas Argentinas, o que representa cerca de 1.500 trabalhadores a menos, enquanto o conflito com os sindicatos aeronáuticos sobre um aumento salarial continua sem solução.

"Conseguimos reduzir o quadro em 1.500 trabalhadores, a maioria por aposentadorias voluntárias", afirmou o porta-voz presidencial Manuel Adorni em uma coletiva de imprensa, sem mencionar o conflito que causou dezenas de alterações em voos na última semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Adorni acrescentou ainda que, nos últimos seis meses, a companhia aérea nacional "reduziu seu déficit em 70%" e alegou que este inverno "foi o primeiro em sete temporadas a gerar receitas genuínas".