Peru jogará de igual para igual contra Colômbia apesar de não ser favorito, garante técnico

O técnico do Peru, Jorge Fossati, garantiu nesta quarta-feira (4) que apesar do favoritismo da Colômbia, a seleção peruana tem condições de obter um resultado positivo na sexta-feira, em Lima, na partida da sétima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Sabemos que é um adversário muito difícil, mas acho que nós como equipe temos condições de enfrentá-los e buscar o melhor resultado", declarou o treinador uruguaio Fossati em entrevista coletiva.

"É lógico que não temos o favoritismo" porque a Colômbia está em terceiro lugar nas eliminatórias e o Peru em último, disse o técnico.