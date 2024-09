Pedro Sánchez nomeia um de seus ministros para chefiar Banco da Espanha

O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, nomeou, nesta quarta-feira (4), um de seus ministros, José Luis Escrivá, para chefiar o Banco da Espanha, em meio à críticas da oposição, que acredita afetar a independência da instituição.

A decisão foi anunciada pelo titular da Economia, Carlos Cuerpo, no Congresso dos Deputados, e coloca fim a um período de três meses após o fim do mandato do então presidente da instituição financeira Pablo Hernández de Cos, que deixou o cargo em 10 de junho.

"O senhor Escrivá conta com a qualificação técnica necessária, reconhecida, validada, também através de sua ampla experiência, nas mais importantes instituições financeiras", declarou Cuerpo aos deputados sobre o então ministro de Transformação Digital e Função Pública.