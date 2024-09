'Parem de nos culpar', diz sobrevivente de incursão do Hamas em Israel à ONU

Sabine Taasa, uma sobrevivente do ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual perdeu o marido e o filho de 17 anos, pediu aos especialistas da ONU que parassem de culpar Israel e se concentrassem na situação deplorável das crianças israelenses.

"Preciso que parem de nos culpar", disse Taasa, cuja morte do filho foi filmada por milicianos islamistas.

Antes de os membros do Hamas invadirem a casa de Taasa no vilarejo de Netiv Hasara, seu filho mais velho, Or, que estava a caminho da praia, a chamou.