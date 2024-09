'Novo' Mbappé retorna à França como centroavante

Após uma Eurocopa discreta, Kylian Mbappé espera recuperar sua melhor versão com a seleção francesa, muito provavelmente na nova função de centroavante, posição que agora ocupa no Real Madrid. O torneio continental na Alemanha foi um calvário para o capitão dos 'Bleus', após sofrer uma fratura no nariz na estreia (vitória por 1 a 0 sobre a Áustria), que o impediu de jogar com comodidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mbappé havia chegado para a disputa da Euro depois de encerrar sua trajetória no Paris Saint-Germain, com vários problemas físicos durante a preparação (joelho e costas), falta de ritmo e tempo de jogo reduzido em suas últimas semanas no clube francês. Ele marcou apenas um gol no torneio continental, de pênalti.

Na próxima sexta-feira (6), contra a Itália, e no dia 9 de setembro, contra a Bélgica, Mbappé terá a oportunidade de se redimir no início da Liga das Nações da Uefa. O atacante volta à seleção após suas primeiras semanas no Real Madrid e as primeiras críticas da imprensa espanhola: marcou na Supercopa da Uefa contra a Atalanta (2 a 0) e não voltou a balançar as redes até a quarta rodada do Campeonato Espanhol, quando fez os dois gols da vitória sobre o Betis por 2 a 0, um "jejum" que deu o que falar. "Estou feliz por ele. Kylian está acostumado com esta exigência. Carlo Ancelotti [técnico do Real Madrid] não está preocupado, eu também não. Ele sempre marcou gols e continuará marcando. Está muito bem. Se não tivesse marcado, talvez chegasse em condições psicológicas diferentes", disse o técnico da França, Didier Deschamps.

- Parceria com Vini Jr. - Em sua nova etapa, Mbappé está jogando como centroavante, com Vinícius Júnior pela esquerda. Na França, ele pode começar a jogar nessa posição. Com a aposentadoria de Olivier Giroud da seleção, a seca de gols de Marcus Thuram e Randal Kolo Muani e o bom momento de Bradley Barcola pelo lado esquerdo, Mbappé no centro do ataque é a peça que completa o quebra-cabeça.