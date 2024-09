Ministro da Defesa de Israel pede que Exército use 'força total' na Cisjordânia ocupada

"Diante do ressurgimento do terrorismo, estamos erradicando as organizações terroristas em Judeia e Samaria [Cisjordânia ocupada]", declarou Gallant em comunicado transmitido por seu ministério.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta quarta-feira (4) que o Exército deveria utilizar "todas as forças" contra os combatentes palestinos na Cisjordânia ocupada, onde dezenas de pessoas foram mortas após uma operação militar israelense.

O ministro da Defesa também comparou a campanha contra os combatentes como "cortar" a grama. "Essencialmente, estamos cortando grama, mas chegará o momento em que também arrancaremos as raízes, e é isso que temos que fazer", declarou.

Segundo Gallant, "todos os terroristas devem ser eliminados e, caso se rendam, devem ser presos. Não há outra opção a não ser usar todas as forças necessárias, com força total".

Em 28 de agosto, as forças israelenses lançaram vários ataques simultâneos no norte da Cisjordânia, em Jenin, Tubas e Tulkarem, no norte da Cisjordânia ocupada.

As incursões, que ainda estão em andamento, deixaram pelo menos 30 mortos e 140 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino. Parte dos falecidos eram combatentes.

A violência na Cisjordânia ocupada aumentou desde o início da guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, após o ataque o grupo islamista no sul israelense em 7 de outubro.