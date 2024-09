Ministro da Cultura da Itália ofereceu renunciar por caso de adultério, Meloni não aceitou

O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, alvo de revelações sobre um relacionamento extraconjugal, anunciou nesta quarta-feira (4) que ofereceu sua renúncia à primeira-ministra Giorgia Meloni, que não a aceitou.

"A primeira coisa que disse [a Meloni] foi que estava disposto a renunciar (...) Ela me disse para continuar", declarou Sangiuliano em uma longa entrevista na noite desta quarta-feira no canal RAI, a televisão pública italiana.

Ele fez confissões delicadas sobre Maria Rosaria Boccia, jovem que inundou as redes sociais com relatos sobre seu relacionamento com o ministro.