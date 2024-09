Meta aprova uso do lema pró-palestinos 'Do rio ao mar'

O Conselho de Supervisão do grupo Meta determinou nesta quarta-feira (4) que a citação isolada da frase "Do rio ao mar", um slogan frequentemente utilizado por usuários pró-palestinos nas redes sociais, não viola as políticas de conteúdo da empresa.

Este conselho é a máxima autoridade nas decisões de moderação de conteúdo do grupo ao qual pertencem Facebook e Instagram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O órgão revisou três casos que envolviam publicações no Facebook contendo a controversa frase, que ganhou notoriedade por seu uso nos protestos mundiais contra a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.