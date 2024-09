Lei para acabar com membros hereditários da Câmara dos Lordes chega ao Parlamento britânico

O governo britânico apresentará na quinta-feira (5) ao Parlamento seu projeto de lei destinado a eliminar os 92 assentos hereditários da Câmara dos Lordes, uma reforma que, segundo os trabalhistas, visa "modernizar" a Constituição.

A reforma, anunciada durante o discurso do trono em meados de julho, no qual o soberano Charles III apresentou o programa legislativo do governo de Keir Starmer, é uma promessa de campanha dos trabalhistas, que desejam reformar a longo prazo esta câmara composta por membros não eleitos, tornando-a mais representativa.

Descrevendo a reforma como "histórica" em um comunicado, o ministro da Constituição e Relações com a União Europeia, Nick Thomas-Symonds, encarregado do projeto, afirmou que "o princípio hereditário na elaboração de leis perdurou por tempo demais e já não está em conformidade com um Reino Unido moderno."