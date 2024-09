Kamala pede fim de 'epidemia' de violência armada nos EUA

A vice-presidente americana, Kamala Harris, pediu nesta quarta-feira (4) uma ação mais contundente contra a violência provocada pelas armas individuais, horas após um ataque a tiros em uma escola na Geórgia (sul), que deixou quatro mortos.

"Devemos pôr fim de uma vez por todas a esta epidemia de violência armada no nosso país. Não tem por que ser assim", disse a candidata democrata à Casa Branca, durante um comício no estado de New Hampshire.

