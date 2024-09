Jovens chinesas contratam mulheres 'cosplayers' para interpretar homens dos sonhos

"Não tenho namorado porque homens 3D não me interessam", diz a jovem que trabalha no setor de internet. "Para mim, os personagens de anime são muito mais atraentes", diz.

Desde que foi lançado na China, em 2021, o jogo faz sucesso entre as jovens, fascinadas pelo realismo dos personagens, com vozes interpretadas por atores profissionais.

Os jogadores de "Light and Night", como Feng Xinyu, criaram laços afetivos fortes com os personagens. Por isso, a jovem quis levar a imersão para o próximo nível, contratando os serviços de Jesse de carne e osso, interpretado por Xu Yunting.

"Essas personagens de jogos eletrônicos são todas homens de qualidade", diz Xu Yunting, disfarçada de Jesse.

Graças a esses encontros, "as clientes estão aumentando suas exigências sobre os homens na vida real e ficarão menos tentadas a se contentar com homens medíocres", diz a cosplayer.

A mãe de Xu Yunting, Fang Xiuqing, admite que no início ficou surpresa com o comportamento da filha, mas agora vê as coisas com mais calma.