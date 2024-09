HRW denuncia 'violações generalizadas' dos direitos humanos na crise pós-eleitoral na Venezuela

As autoridades venezuelanas estão cometendo "violações generalizadas dos direitos humanos" contra manifestantes, transeuntes, opositores e críticos após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, denunciou a ONG Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado nesta quarta-feira.

"A repressão que estamos vendo na Venezuela é brutal", afirma Juanita Goebertus, diretora para as Américas da HRW, citada no relatório sobre as eleições presidenciais de 28 de julho, que a oposição denuncia como uma fraude, e a crise desencadeada desde então.

A HRW "documentou que as autoridades venezuelanas e os grupos armados pró-governo, conhecidos como 'coletivos', cometeram abusos generalizados, incluindo assassinatos, detenções e processos criminais arbitrários e perseguição a críticos do governo", afirma o documento.