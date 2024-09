Grupos criminosos sul-americanos na mira da França após roubos durante os Jogos de Paris

As autoridades suspeitam que alguns estejam ligados a grupos criminosos no Chile, associadas à organização criminosa "Lanzas Internacionales".

Os membros destas organizações transmitem entre si uma "cultura do roubo no exterior" e muitas vezes têm autorização de residência na Espanha, país utilizado como porta de entrada e base de retaguarda.

Devido ao seu caráter itinerante, são monitorados pelas organizações policiais internacionais Europol e Interpol. A França também antecipou sua presença durante os Jogos Olímpicos realizados entre 26 de julho e 11 de agosto, em contato com seus países de origem, segundo a fonte.

Durante o evento olímpico, uma dezena de roubos poderiam ser atribuídos a um destes grupos, incluindo o de uma câmera avaliada em 15.000 euros (US$ 16.500 ou R$ 92 mil na cotação atual) que foi usada para transmitir as provas de Saltos Ornamentais no Centro Aquático Olímpico de Saint-Denis, no norte de Paris.