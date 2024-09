Erick Pulgar, do Flamengo, desfalca Chile contra Argentina 'por precaução' nas Eliminatórias

Por isso, espera-se que o jogador esteja presente no jogo contra a Bolívia, no dia 10 de setembro, na capital chilena.

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, não viajará a Buenos Aires para o jogo da seleção chilena contra a Argentina pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação de Futebol do Chile (FFC) nesta quarta-feira (4).

Na noite de terça-feira, o atacante Bruno Barticciott foi cortado depois de sofrer uma "lesão no quadríceps esquerdo", informou a seleção chilena em comunicado.

Com a saída de Barticciotto, e a do volante Diego Valdés por uma lesão no ombro, Gareca decidiu convocar dois substitutos: Gonzalo Tapia, atacante da Universidad Católica, e Esteban Pavez, meio-campista do Colo Colo.

Com cinco pontos em seis jogos disputados, o Chile, que não vai à Copa do Mundo desde 2014, ocupa a oitava posição na tabela das Eliminatórias, à frente apenas de Bolívia e Peru.