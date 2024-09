Em novo ciclo da seleção portuguesa, CR7 assume papel de 'irmão mais velho'

"Continuar jogando no nível que ele joga, aos 39 anos, é incrível", ressaltou Martínez.

"Ronaldo é único!", disse o técnico da 'Lusa', o espanhol Roberto Martínez, quando revelou na semana passada a lista de convocados para enfrentar a Croácia nesta quinta-feira (5) e a Escócia no domingo (8), pela Liga das nações da Uefa.

Após a aposentadoria do zagueiro Pepe, Cristiano Ronaldo fica como o grande veterano da seleção portuguesa, pela qual tem 130 gols em 212 jogos.

O cinco vezes Bola de Ouro, que joga há quase dois anos no Al-Nassr da Arábia Saudita, não brilhou na Euro, sem balançar as redes e com Portugal eliminado nas quartas de final pela França nos pênaltis.

Após a atuação discreta no torneio continental, sua vaga de titular não tem apoio unânime entre os portugueses.