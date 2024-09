Coreia do Sul diz que Coreia do Norte lançou balões suspeitos de transportar lixo

A Coreia do Sul diz ter detectado balões suspeitos de transportar lixo lançados pela Coreia do Norte. O governo metropolitano de Seul emitiu alertas de texto nesta quarta-feira, 4, dizendo que objetos que provavelmente eram balões norte-coreanos foram avistados em regiões ao norte da cidade. Pessoas foram aconselhadas a ficarem dentro de casa e tomarem cuidado com objetos caindo do céu.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou milhares de balões em direção ao Sul para jogar resíduos de papel, restos de pano e pontas de cigarro, no que descreveu como uma retaliação contra ativistas civis sul-coreanos que voam folhetos de propaganda anti-Pyongyang através da fronteira. A Coreia do Norte é extremamente sensível a qualquer crítica externa à sua liderança autoritária e ao governante de terceira geração Kim Jong Un.

A Coreia do Sul, em resposta aos balões norte-coreanos, ativou seus alto-falantes de linha de frente para transmitir mensagens de propaganda e músicas de K-pop.