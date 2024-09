China pede a estudantes que desconfiem dos espiões estrangeiros 'atraentes'

O Ministério da Segurança do Estado da China alertou nesta quarta-feira (4) os estudantes com acesso a informações sensíveis que devem ter cautela com "homens bonitos" ou "mulheres bonitas" que poderiam persuadi-los a espionar para potências estrangeiras.

O ministério afirmou que espiões estrangeiros trabalham para fazer com que cidadãos chineses traiam o seu país, recorrendo inclusive a estratégias mórbidas e incomuns.

Também alertou que os espiões estrangeiros "têm vários disfarces e podem até mudar de gênero".