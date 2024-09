China adverte contra assédio dos fãs a ídolos olímpicos

Estes são apenas dois exemplos do que a mídia estatal chama de "fãs tóxicos". As autoridades chinesas já prometeram fazer algo a respeito deste assédio.

Os especialistas dizem que estes tipos de condutas são parecidas com as que ocorriam com os famosos dedicados ao entretenimento antes do Partido Comunista, atual governante da China, tomar medidas para controlar o fervor fanático.

Quan Hongchan, a atelta de salto ornamental, foi fotografada chorando, nesta semana, após ser perseguida por fãs em um hotel durante uma viagem a Macau da equipe olímpica chinesa.

- Assédio na Internet -