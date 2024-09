Bombardeio russo dizima família no oeste da Ucrânia

Um ataque russo na cidade ucraniana de Lviv matou, nesta quarta-feira (4), uma mulher e as suas três filhas, deixando o pai como o único sobrevivente da família, informaram as autoridades ucranianas.

O bombardeio matou sete pessoas nessa cidade no oeste da Ucrânia, localizada a centenas de quilômetros da linha de frente. No geral, Lviv não foi fortemente bombardeada desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, em comparação com outras áreas.

Nas redes sociais, começou a circular rapidamente a foto de uma família de cinco membros sob o sol, na qual uma das filhas segura um buquê de flores.