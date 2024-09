Baleia que teria sido 'espiã' russa é encontrada morta no mar da Noruega

Uma baleia beluga branca chamada Hvaldimir, avistada pela primeira vez na Noruega, não muito longe das águas russas, foi encontrada morta no último sábado, 31. Famosa por ter sido vista com um arnês, equipamento parecido com um cinto que dá suporte, entre outras coisas, para câmeras, suspeitava-se que a baleia poderia ser uma espiã da Rússia.

A emissora pública norueguesa NRK relatou que a carcaça da baleia foi encontrado flutuando na Baía de Risavika, no sul da Noruega, por um pai e um filho que estavam pescando. O nome da beluga, "Hvaldimir", era uma combinação da palavra norueguesa para baleia - hval - e o primeiro nome do presidente russo Vladimir Putin. A baleia foi retirada da água com um guindaste e levada para um porto próximo, para ser examinada por especialistas.

"Infelizmente, encontramos Hvaldimir flutuando no mar. Ele faleceu, mas não está imediatamente claro qual é a causa da morte", disse o biólogo marinho Sebastian Strand à NRK, acrescentando que nenhum ferimento externo grave era visível no animal.