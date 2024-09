Atleta ugandesa Rebecca Cheptegei continua em estado crítico

A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei continua lutando pela vida nesta quarta-feira (4), após ter sido queimada em sua casa por um homem identificado inicialmente pela polícia como seu namorado. Poucas semanas depois de participar dos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta de 33 anos se encontra em estado crítico no Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), na cidade de Eldoret, no Quênia, após o ataque de domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cheptegei tem queimaduras em 80% do corpo e os médicos estão fazendo todo o possível para salvar sua vida, segundo um dos diretores do hospital, Owen Menach.

A polícia informou que um homem identificado como Dickson Ndiema Marangach jogou gasolina em Cheptegei, após invadir sua casa enquanto ela não estava, em Endebess, no condado de Trans-Nzoia, e ateou fogo na atleta. Não houve atualização do hospital sobre o quadro de Cheptegei nesta quarta-feira. No entanto, uma fonte médica que conversou com a AFP sob anonimato, já que não tem autorização para falar com a imprensa, afirmou que seu estado havia piorado. Peter Tum, funcionário do alto escalão do Ministério dos Esportes queniano, disse nesta quarta-feira que os governos de Uganda e Quênia estão acompanhando sua condição.

"Estamos realizando os esforços necessários para que a atleta seja transferida de avião a Nairóbi para um tratamento especializado", declarou Tum na entrevista coletiva de apresentação da maratona de Nairóbi, sem dar detalhes sobre esse possível traslado e estado de saúde de Cheptegei. Cheptegei terminou a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na 44ª posição. - Grito de socorro -

A atleta vivia com sua irmã e suas duas filhas em uma casa construída na localidade de Endebess, a 25 quilômetros da fronteira com Uganda, onde ela treinava com seu pai. O jornal queniano 'The Standard' informou que as filhas de Cheptegei, de nove e 11 anos, testemunharam o ataque contra a mãe. "Ele me deu um tapa quando eu tentei correr para ajudar minha mãe", afirmou uma delas.

"Gritei imediatamente pedindo socorro. Um vizinho tentou apagar o fogo com água, mas não foi possível", contou a menina, cujo nome não foi publicado pelo jornal. Marangach também ficou ferido no ataque e tem queimaduras em 30% do corpo. - Dúvidas sobre relação com agressor -

A relação exata entre a atleta e o suspeito não está clara. O relatório da polícia o identificou inicialmente como o namorado da vítima e os descreveu como um "casal que tinha constantes discussões familiares". Por sua vez, o pai de Rebecca Cheptegei afirmou que sua filha "tinha uma amizade com este homem, mas que depois terem suas divergências, ele tinha voltado a viver com sua mulher". O caso de Cheptegei ocorre dois anos depois que a atleta nascida no Quênia Damaris Mutua foi encontrada morta em Iten, um polo mundialmente conhecido no mundo do atletismo que fica no Vale do Rift. Suspeita-se que seu companheiro a tenha matado.