Ataques russos contra cidade ucraniana de Lviv deixam sete mortos

Ao menos sete pessoas morreram, incluindo três crianças, e mais de 30 ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira em ataques russos contra Lviv, a maior cidade do oeste da Ucrânia, informou o Ministério do Interior.

"No total, sete pessoas morreram, entre elas três crianças", lamentou o ministro do Interior, Igor Klimenko, em sua conta do Telegram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente Volodimir Zelensky denunciou os novos "ataques terroristas russos" e reiterou o apelo aos países ocidentais para que forneçam mais recursos de defesa antiaérea.