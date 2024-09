Angústia no memorial do campo de concentração de Buchenwald com vitória da extrema direita

As ameaças de morte não surpreendem mais o diretor do memorial do campo de concentração de Buchenwald. Mas com a vitória inédita da extrema direita alemã nas eleições regionais, ele se prepara para dias ainda mais difíceis.

"Meus amigos e eu estamos chateados e deprimidos desde a noite de domingo", declarou à AFP Jens-Christian Wagner, diretor da fundação que administra a área que abrigava o campo nazista.

A região da Turíngia, onde fica o campo, deu a vitória ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições de domingo. Pela primeira vez, a bancada da extrema direita será a maior no Parlamento deste pequeno "land" no leste da Alemanha.