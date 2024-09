Wall Street sofre forte queda com realização de lucros e aversão a risco

O Nasdaq caiu 3,26%, tornando-se o índice com maior recuo entre os principais de Wall Street, enquanto o Dow Jones perdeu 1,51% e o S&P 500 caiu 2,12%.

Setembro é tradicionalmente um mês ruim para as ações, que terminaram em queda nos últimos quatro anos no nono mês do calendário.

"Foi uma sessão de aversão ao risco", comentou, por sua vez, Sam Burns, responsável pela estratégia de investimentos da Mill Street Research.

A primeira vítima dessa tensão foi a indústria de microprocessadores. A Nvidia, superestrela do setor, despencou 9,53%, e apenas nesta terça-feira a empresa perdeu US$ 280 bilhões (R$ 1,57 trilhão) em capitalização de mercado, mais do que o valor total da Toyota, Hermes ou Pepsico.