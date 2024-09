Tribunal alemão julga ex-CEO da Volkswagen pelo escândalo 'dieselgate'

O grupo alemão admitiu em 2015 que havia instalado um software para manipular os níveis de emissões em milhões de veículos em todo o mundo, desencadeando um dos maiores escândalos industriais da história recente do país.

O processo criminal contra o ex-CEO da Volkswagen Martin Winterkorn por sua responsabilidade no escândalo "dieselgate" começou nesta terça-feira (3), nove anos depois da revelação que mergulhou a montadora em uma grave crise.

Winterkorn enfrenta diversas acusações, incluindo fraude pelo uso de dispositivos de desativação, que fizeram os carros parecerem menos poluentes em testes de laboratório do que nas ruas. Se for condenado, ele pode receber uma sentença de até dez anos de prisão.

Pouco depois da explosão do escândalo, o empresário renunciou ao cargo de presidente do grupo Volkswagen, que também inclui as marcas Porsche, Audi, Skoda e Seat.

As tentativas de levá-lo a julgamento haviam fracassado até agora. Em 2021, ele deveria ser julgado ao lado de outros executivos da Volkswagen, mas as acusações contra ele foram separadas do caso principal e adiadas devido a sua saúde frágil.