Sem Messi e com despedida de Suárez, Eliminatórias sul-americanas voltam depois de 10 meses

Depois de dez meses de recesso, desde novembro de 2023, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão de volta nesta semana sem o astro Lionel Messi e com a despedida do atacante Luis Suárez da seleção uruguaia.

Mais tarde, no estádio Monumental de Buenos Aires, a Argentina vai comemorar o título da Copa América e homenagear Ángel Di María contra o Chile sem a presença de Messi, lesionado, mas com a volta de Paulo Dybala.

As Eliminatórias dão seis vagas diretas no Mundial de 2026, enquanto o sétimo colocado vai disputar uma repescagem contra uma seleção de outra confederação.

Na sexta, no Estádio Centenário de Montevidéu, Luis Suárez, maior artilheiro da história da seleção do Uruguai com 69 gols em 142 jogos, irá se despedir da 'Celeste' no jogo contra o Paraguai, que terá a estreia do técnico argentino Gustavo Alfaro.

Posteriormente, no Couto Pereira, em Curitiba, o Brasil, que ocupa apenas a sexta posição na tabela, vai receber o Equador no primeiro jogo do técnico Dorival Júnior nas Eliminatórias precisando vencer para começar uma recuperação na competição.

A sétima rodada termina em Lima, onde o lanterna Peru terá pela frente a embalada Colômbia, que apesar da derrota na final da Copa América é a única invicta nas Eliminatórias e vem de duas vitórias seguidas.