Sabalenka atropela Zheng e vai às semifinais do US Open

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos, derrotou na noite desta terça-feira (3) a chinesa Zheng Qinwen e avançou às semifinais do torneio novaiorquino do Grand Slam pelo quarto ano consecutivo.

Sabalenka eliminou a campeã olímpica em Paris-2024 - a quem já havia derrotado na final do Aberto da Austrália - com parciais de 6-1 e 6-2 nas quartas de final de Flushing Meadows.

A bielorrussa enfrentará a americana Emma Navarro por uma vaga em sua segunda final, em Nova York.