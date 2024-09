Rússia nomeia assessora sancionada pelos EUA como representante no FMI

A Rússia nomeou como sua nova representante no conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) Ksenia Yudaeva, submetida a sanções dos Estados Unidos por ser assessora do Banco Central russo, informou nesta terça-feira (3) à AFP o atual titular do cargo.

"Ksenia será diretora-executiva para a Rússia no FMI a partir de 1º de novembro", disse Alexei Mozhin, que ocupa o cargo desde 1996.

Consultado pela AFP, o FMI não confirmou a informação, divulgada inicialmente pelas agências de notícias russas Tass e RIA.