Presidente do Peru nomeia novo chanceler

A presidente do Peru, Dina Boluarte, nomeou nesta terça-feira (3) o cientista político Elmer Schialer como novo ministro das Relações Exteriores.

Schialer tomou posse durante cerimônia presidida por Dina no Palácio do Governo, transmitida pela TV estatal.

O novo ministro, de 64 anos, diplomata de carreira, substitui o acadêmico conservador Javier González-Olaechea, que estava no cargo desde o ano passado e havia se tornado nas últimas semanas um dos críticos mais duros em nível internacional do regime do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.