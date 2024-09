Netanyahu resiste à greve, à pressão de Biden e mantém planos de guerra

O premiê exige que Israel mantenha uma presença militar no corredor chamado de "Philadelphi", uma faixa de 14 quilômetros de território que serviria de zona-tampão entre Egito e Gaza. Segundo Netanyahu, o controle israelense seria a única forma de evitar o contrabando de armas para o Hamas.

Ontem, Netanyahu pediu perdão em público pela primeira vez às famílias dos seis reféns cujos corpos foram recuperados no sábado, 31, mas novamente rejeitou a ideia de retirar suas tropas da Faixa de Gaza após a trégua.

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, não tem feito o suficiente para libertar os reféns do Hamas em Gaza. O premiê vem enfrentando pressão externa e interna para aceitar os termos de um acordo proposto pelos americanos.

As declarações foram dadas no momento em que escolas, prefeituras, redes de transporte e hospitais reduziram o atendimento ou suspenderam os trabalhos, em uma greve para protestar contra o governo. Netanyahu chamou o movimento de "vergonhoso" e a Justiça ordenou a volta ao trabalho no meio da tarde.

O Exército israelense disse que os seis corpos encontrados em Gaza, no sábado, eram de reféns que haviam sido "assassinados" dias antes pelo Hamas. Ontem, o grupo terrorista emitiu uma ordem para que suas unidades executem os reféns, caso soldados de Israel se aproximem do cativeiro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.