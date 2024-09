México investiga a morte de centenas de tartarugas marinhas

Biólogos marinhos e cientistas no México estão investigando as causas da morte, nos últimos anos, de centenas de tartarugas-cabeçudas, uma espécie vulnerável que vive nas águas do Oceano Pacífico, informaram porta-vozes oficiais.

Em agosto, a Secretaria da Marinha realizou uma expedição no navio Arm. Sayulita para estudar o habitat desta tartaruga no Golfo de Ulloa (estado da Baixa Califórnia do Sul), a partir do qual são consideradas diferentes hipóteses.

Foi a primeira de três excursões com as quais o governo mexicano busca reverter uma certificação negativa imposta pelas autoridades americanas, que consideram que o país não está fazendo esforços suficientes para proteger a espécie, que seria afetada, entre outros aspectos, pela pesca ilegal.