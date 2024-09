Messi e Neymar homenageiam Suárez após anúncio de que vai se aposentar da seleção uruguaia

A imagem mostra o cumprimento entre Messi e Suárez no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, no dia 16 de novembro, durante o aquecimento antes da partida entre Argentina e Uruguai pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, em que os uruguaios venceram a tricampeã mundial por 2 a 0.

Neymar, que junto com Messi e Suárez formou um trio letal no Barça, também dirigiu palavras carinhosas ao uruguaio por sua aposentadoria da seleção.

Messi e Suárez, ambos de 37 anos, são rivais no clássico do Rio da Prata. Mas os dois atualmente jogam pelo Inter Miami da MLS, e antes defenderam juntos o Barcelona, onde a amizade foi construída.

"Luisito para sempre", escreveu Neymar em espanhol no Instagram. "Você colocou seu nome na história do futebol do seu país!! Você é muito grande. Eu te amo muito", acrescentou o craque brasileiro, junto com emojis de corações vermelhos e azuis e uma foto de 'El Pistolero' com a camisa 9 da 'Celeste'.

Suárez, que desde sua estreia na seleção de seu país, em 2007, marcou 69 gols em 142 jogos, disse na segunda-feira em entrevista coletiva que encerrará seu ciclo na seleção na sexta-feira, contra o Paraguai, em Montevidéu, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

ad/gfe/aam/mvv