'Me trataram como um pedaço de carne', diz denunciante de jogadores de rúgbi acusados de estupro na Argentina

"Eles me maltrataram e me trataram como um pedaço de carne", afirmou a denunciante dos dois jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro na Argentina, em seu primeiro depoimento na imprensa da França divulgado nesta terça-feira (3).

"Quando ele me convidou para tomar algo em seu hotel, disse que sim", declarou em mensagens de áudio enviadas aos jornalistas do programa "Envoyé Spécial" ["Enviado especial", em português].

Quando chegou ao quarto do hotel, a denunciante pediu para ir embora, mas Auradou a teria impedido de sair.

"Ele me agarrou pelo pescoço, me colocou na cama, me despiu como um bruto. Depois, me tirou da cama estando nua e me levantou pelo pescoço, tanto que já não tinha mais oxigênio. Tentei reagir dando um tapa nele. Ao invés de detê-lo, o tapa o fez continuar", disse.

Oscar Jegou entrou depois no quarto, continuou a denunciante, que pensou que ele a ajudaria. No entanto, ele "abusou" dela, explicou.